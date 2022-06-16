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تفادياً للتدهور الصحي.. السليمانية تغلق مصادر مياه الشرب

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-16T11:46:40+0000
تفادياً للتدهور الصحي.. السليمانية تغلق مصادر مياه الشرب

شفق نيوز/ اعلنت ادارة قائممقامية السليمانية اليوم الخميس، اغلاق تسعة ماسورات لمياه الشرب بناء على طلب مديرية صحة السليمانية، يتوقع أنها مصدر لحالات الإسهال والقيء.

وقالت ادارة قائممقامية السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اللجان المشتركة وبناء على توجيهات صحة المحافظة قامت بإغلاق تسعة ماسورات لمياه الشرب كانت مصدر لشاحنات المياه التي تباع للمواطنين. 

وأوضح البيان أنه "بعد زيادة حالات الإسهال والقيء بين المواطنين، وبعد عمليات الفحص الميداني لمصادر المياه تبين كل الماسورات التسعة غير صالح للشرب ومصدر لعدة أنواع من البكتيريا.

وتشهد السليمانية مئات الحالات المرضية المصحوبة بأعراض القيء والإسهال دون معرفة الأسباب المؤدية لذلك لحد الآن.

وبحسب إحصاءات المديرية العامة للصحة في السليمانية، فقد تم إدخال 656 شخصا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

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