تغيّر ملامحها بعد كل عملية.. فتاة سورية تسرق 6 محال لبيع الذهب في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل، يوم الإثنين، القبض على فتاة سورية بعد سرقتها 6 محال لبيع الذهب في المحافظة، مشيرة الى أنها تقوم بتغيير ملامحها بعد كل عملية سرقة.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل المقدم هوكر عزيز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد ابلاغنا من قبل عدد من المواطنين بان محلاتهم للصياغة تعرضت للسرقة؛ قام فريق من شرطة اربيل بمراقبة محال الصياغة وظهر ان فتاة تقوم بهذه السرقات وانها خلال عملية السرقة قامت مرتين بتغيير ملامحها ولكن بعد المراقبة المستمرة لمدة اقل من شهر تمكنا من اعتقالها".

وأضاف أن "هذه الفتاة اعترفت خلال التحقيق بقيامها بسرقة 15 قطعة ذهب من ستة محال للصياغة في أربيل".

وأشار الى ان "الفتاة تبلغ من العمر 21 سنة وهي مواطنة سورية وتعيش لوحدها وقامت بتحويل الأموال من سرقات الذهب الى سوريا"، مشيرا الى انها "كانت تنوي مغادرة الإقليم قريبا".