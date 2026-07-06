تغييرات إدارية في تربية أربيل

شفق نيوز- أربيل

أعلنت محافظة أربيل، يوم الاثنين، إجراء تغييرات في المناصب الإدارية بمديرية التربية، وذلك في إطار مساعيها المستمرة لتطوير المنظومة التعليمية وتجديد الهياكل الإدارية في العاصمة.

وذكر بيان للمحافظة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مراسم رسمية جرت في ديوان المحافظة بحضور محافظ أربيل أوميد خوشناو، ونائبه هيمن قادر، والمدير العام لتربية أربيل لقمان سعيد، تم خلالها الإعلان عن تسلم دلير عبد الله، مهام منصبه الجديد كمعاون للمدير العام لتربية أربيل، وريزان محمد أمين، كمدير جديد لتربية مركز أربيل.

وأشاد محافظ أربيل، بحسب البيان، بجهود المدير السابق لتربية المركز، مثمناً دوره الكبير خلال السنوات الماضية في خدمة العملية التربوية والتعليمية ودعمه المستمر للكوادر التدريسية.

كما قدم المحافظ التهنئة للمدير الجديد لتربية مركز أربيل، مؤكداً دعم المحافظة الكامل لعمل المديرية في تنفيذ خططها التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسساتي بما يخدم الطلبة والعملية التربوية في المحافظة.