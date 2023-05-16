تعيين أول كاتبة عدل مسيحية في اربيل (صور)

شفق نيوز/ اعلنت وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، تعيين اول كاتبه عدل مسيحية في احد اقضية اربيل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "منح منصب كاتبة العدل لـ(هبة مجيد عبو) كأول مواطنة مسيحية جرى في مراسم رسمية حضرها وزير العدل فرست احمد و عدد من مسؤولي الوزارة .

ونقل البيان عن وزير العدل الكوردستاني قوله خلال مراسم التنصيب؛ إنه "أثناء منح المناصب في الدوائر لا يتم السؤال عن هوية و دين وقومية الشخص او انتماءه السياسي بل يتم الاعتماد على نزاهة و مهارة هذا الشخص في خدمة المواطنين".

وعبرت هبة مجيد عن سعادتها باستلامها هذا المنصب كاول مسيحية في حدود محافظة اربيل حيث سيتم تعيينها في قضاء عينكاوة باربيل، حسب البيان.