تعيين رئيس جديد للمحكمة العسكرية الاولى في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تعيين رئيس جديد للمحكمة العسكرية الأولى.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم خلال مراسم رسمية حضرها الفريق الركن عيسى عوزير، رئيس أركان وزارة البيشمركة، واللواء حافظ محمد علي أمين، القائم بأعمال رئاسة الأركان، وعدد من كبار الضباط، تعيين القاضي آرش يوسف رئيساً للمحكمة العسكرية الأولى خلفاً للقاضي كردوان نقشبندي".

يُذكر أن المحكمة العسكرية الأولى تُعد واحدة من محكمتين عسكريتين تابعتين لوزارة البيشمركة، وتتولى النظر في القضايا القانونية الخاصة بقوات البيشمركة، بالتنسيق مع الجهات القضائية المدنية.