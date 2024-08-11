تعيينات "غير عادلة" تدفع محاضري السليمانية لاحتجاجات جديدة.. صور

شفق نيوز/ نظم المحاضرون بالمجان في السليمانية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية في المدينة.

وفي مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أوضح محمد كمال، المتحدث باسم المحتجين، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت اعتراضاً على ما وصفه بمخالفة ارتكبتها السلطات، عبر إصدار أمر وزاري بتعيين معلم بعقد وبراتب قدره 500 ألف دينار في أحد فروع تربية محافظة السليمانية.

وأشار كمال إلى أن هذه الخطوة تُعد مخالفة للأولوية، حيث ينبغي أن تكون التعيينات للمحاضرين المجانيين الذين قدموا خدماتهم في العملية التعليمية لسنوات دون مقابل.

وأضاف كمال أن الإضراب الذي أعلنوه في الفترة الماضية لم يُنهِه المحاضرون الذين تأثروا بعدم تعيينهم، بل تم إنهاؤه من قبل السلطة الحزبية التي تدير مديرية التربية في السليمانية، وذلك من خلال ضغوط مورست على المحاضرين من قبل إدارات المؤسسات التعليمية.