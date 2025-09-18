مؤسسة “Vision” .. تعيد الحياة لثانوية بالسليمانية بتمويل مالي بلغ 400 ألف دولار

شفق نيوز - السليمانية

افتتحت مدينة السليمانية، اليوم الخميس، ثانوية صلاح الدين، بعد إكمال مشروع ترميم وتأهيل شامل بتمويل من من قبل مؤسسة Vision Education .بحضور محافظ السليمانية وعدد من الشخصيات الإدارية والسياسية.

وقال كيلان يحيى، المشرف على المشروع، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "أعمال الترميم التي بدأت منذ سنوات اكتملت اليوم بعد إنفاق نحو 400 ألف دولار من قبل المؤسسة.

وأوضح، حيث شملت صيانة واجهة المدرسة وقاعاتها الدراسية، وإعادة تأهيل الحمامات والمرافق الصحية، وتحديث منظومة المياه والكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية، فضلاً عن إعادة طلاء الأسقف المتضررة من الأمطار وتجهيز المدرسة بأنظمة تهوية وتبريد حديثة".

وأضاف أن "المشروع تضمن أيضاً إنشاء مختبر علمي متكامل وقاعة حاسوب، إلى جانب مكتبة حديثة وكافتيريا ومرافق رياضية جديدة، بما يهيئ بيئة تعليمية متطورة تتيح للطلبة الدراسة في ظروف أفضل".

وأكد يحيى أن "تنفيذ هذا المشروع جرى بتمويل كامل من المؤسسة، التي تولي أهمية كبيرة لدعم القطاعات الخدمية والتعليمية في إقليم كوردستان"، مبيناً أن المؤسسة ستواصل عملها في مختلف مناطق الإقليم عبر دعم المؤسسات الحكومية والإنسانية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية لصالح المواطنين".