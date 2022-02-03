تعميم مذكرة قبض على المطارات والمعابر بحق قاتل "المتحول جنسيا" بدهوك

شفق نيوز/ أفاد مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، بإصدار السلطات مذكرة قبض بحق قاتل "المتحول جنسياً" دوسكي آزاد، وتعميمها على المطارات والمعابر الحدودية بهدف إلقاء القبض عليه.

وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن التحقيقات الأولية وتصريحات أفراد الأسرة كشفت عن مقتل آزاد على يد شقيقه/ا رمياً بالرصاص وفقاً لإخطار تلقته شرطة محافظة دهوك يوم الاثنين 31 كانون الاول 2022، مبينا أن الجثة القيت قبل أيام قليلة من اكتشافها بالقرب من قرية في مدينة دهوك.

وأشار إلى أن شرطة دهوك والجهات ذات العلاقة فتحت تحقيقاً على الفور، كما أصدرت محكمة التحقيق في دهوك مذكرة توقيف بحق المتهم وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بجرائم القتل العمد.

كما أشار المكتب إلى أن الأجهزة الأمنية عممت اسم المتهم في المطارات والمعابر الحدودية كافة، وماتزال التحقيقات جارية إلا أن المتهم قد هرب من البلاد قبل العثور على جثة الضحية آزاد دوسكي.

ووفقا للمكتب فأن المتهم كان قد غادر إقليم كوردستان قبل 8 سنوات، ويقيم في إحدى الدول الأوروبية منذ ذلك الحين، وعاد إلى الإقليم بين 17 - 18 من شهر كانون الأول من العام الماضي ليُقدم على ارتكاب هذه الجريمة.

وتابع قائلاً، أنه رغم وجود بعض الظواهر التي تتعارض مع القوانين والتقاليد الاجتماعية ، إلا أن هذه الظواهر يجب التعامل معها في إطار القوانين والمحاكم، مؤكداً أن إقليم كوردستان يبقى ملاذا آمنا لممارسة الحريات الفردية.