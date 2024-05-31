"تعمل بنادٍ ليلي" .. وفاة امرأة فلسطينية بحريق غامض داخل شقتها في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول من دائرة صحة محافظة دهوك، يوم الجمعة، بوفاة امرأة فلسطينية تبلغ من العمر 41 عاما بعد تعرضها لحادث حريق في ظروف غامضة قبل 24 ساعة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن المرأة التي تدعى (س، ي) هي ابنة لأب فلسطيني وأم عراقية وكانت تعمل في أحد النوادي الليلية في محافظة دهوك.

وتفاصيل الحادثة التي سردها المصدر، تفيد بأن المرأة تعرضت لحريق مجهول السبب أثناء وجودها في شقتها، وفور وقوع الحادث تم نقلها إلى مستشفى الحروق في دهوك لتلقي العلاج اللازم.

وتابع بالقول، إنه ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها الطاقم الطبي لإنقاذ حياتها إلا أن حالتها كانت حرجة للغاية حيث أُصيبت بحروق شديدة غطت 80% من جسدها، وبسبب خطورة الإصابات فارقت الحياة.

وأشار المصدر الى أن جثة المرأة تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي في دهوك لإجراء الفحوصات اللازمة واستكمال الإجراءات القانونية.

وحتى وقت كتابة الخبر لم يتقدم أي من أقربائها أو أفراد أُسرتها لتسلم الجثة، أو للتعرف على تفاصيل الحادثة، وفقا للمصدر.