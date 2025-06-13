تعليم كوردستان تمنح طلاب الإقليم في إيران الخيار: العودة أو إكمال الدراسة

شفق نيوز/ خيرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، طلبة الإقليم ممن يدرسون في الجامعات الإيرانية،بين العودة أو الاستمرار بدراستهم حتى مطلع الشهر المقبل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها قررت "تخيير طلبة الإقليم الدارسين في الجامعات الإيرانية، بين العودة أو استمرارهم في الدراسة هناك، حتى الأول من تموز/ يوليو 2025، وذلك بسبب تطورات الوضع الأمني في المنطقة".

ولفتت إلى أن "القرار يأتي حفاظاً على حياة وسلامة طلبة إقليم كوردستان الذين يواصلون دراستهم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضافت الوزارة أن "التعليم ستعيد تقييم الموقف بعد انتهاء المدة المحددة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "هذه الفترة ستُحتسب كإجازة رسمية ضمن مدة الدراسة ولا تُعد انقطاعاً".

وشنت إسرائيل ثلاث موجات من الغارات الجوية على العمق الإيراني، في إطار عملية عسكرية غير مسبوقة تستهدف منشآت نووية وعسكرية حساسة، وسط إعلان عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، في أكبر ضربة تطال البنية القيادية للنظام منذ سنوات.

ووفق وسائل الإعلام الإيرانية، فإن موجات الضربات التي طالت العاصمة طهران ومدن أخرى أسفرت عن ومن بين القادة الذين أُعلن مقتلهم اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، في قصف إسرائيلي استهدف المقر العام للحرس الثوري وسط طهران.

كما أعلنت طهران اغتيال الجنرال غلام علي رشيد، نائب قائد الجيش الإيراني، والعالمين النووين البارزين فريدون عباسي، محمد مهدي طهرانجي، بالتزامن مع استهداف موقع أحمدي روشن داخل منشأة نطنز النووية.كما أعلن عن إصابة علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، في الهجوم، ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.