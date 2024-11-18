تعليم كوردستان تلغي اختبار كفاءة "الإنجليزية" للقبول في الدراسات العليا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن إلغاء امتحان الكفاءة في اللغة الانجليزية الخاص بالقبول في الدراسات العليا للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الجامعات الحكومية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس وزارة التعليم قرر فيما يخص مسألة امتحان التمكن من اللغة الانجليزية لطلبة الدراسات العليا للحصول على الماجستير والدكتوراه في جميع أقسام الكليات في الجامعات الحكومية في الإقليم، بأن يسمح لهم مناقشة رسائلهم وأطاريحهم من دون شرط التمكن من اللغة الانجليزية".

واستدرك البيان أنه "لن يتم منحهم شهادات من قبل الجامعات حتى استيفائهم لمتطلبات إتقان اللغة الإنجليزية".