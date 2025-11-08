تعليم كوردستان تعطل الدوام الرسمي في الجامعات والمعاهد ليومي الأحد والاثنين

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، يوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي في الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية يومي 9 و10 من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار جاء استناداً إلى توجيهات الوزير آرام محمد قادر، وذلك بسبب انطلاق عملية انتخابات مجلس النواب العراقي المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، بهدف إتاحة الفرصة المتساوية أمام الطلبة والكوادر التعليمية للمشاركة في الانتخابات".

وأضاف البيان أن "يوم 11 تشرين الثاني سيُعتبر عطلة رسمية في جميع الدوائر والمؤسسات التعليمية بسبب إجراء الانتخابات، فيما سيُستأنف الدوام الرسمي في الجامعات والمعاهد بالإقليم يوم الثلاثاء الموافق 12 تشرين الثاني 2025".