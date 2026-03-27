تعليم كوردستان تصدر توصيات بشأن استئناف الدوام الرسمي يوم الأحد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الجمعة، استئناف الدوام الدراسي في جميع جامعات ومعاهد إقليم كوردستان (الحكومية والأهلية) اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "إشارةً إلى الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنعقد يوم أمس الخميس، وكذلك إلى الاجتماع المشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية اليوم الجمعة، وبعد المصادقة على مقترحات الوزارتين من قبل غرفة عمليات الأزمات في رئاسة مجلس وزراء حكومة الإقليم، تقرر استئناف الدوام في جميع جامعات ومعاهد إقليم كوردستان (الحكومية والأهلية) اعتبارًا من يوم الأحد المقبل".

ووجهت الوزارة بأن يوم غد السبت تُفتح أبواب جميع الأقسام الداخلية لاستقبال الطلبة"، مؤكدة أن "للجامعات صلاحية إعادة تنظيم التقويم الدراسي إذا لزم الأمر".

وتابعت الوزارة: "تعطي الجامعات الأولوية للدروس العملية والتطبيقية للاستفادة من الوقت، وتستمر برامج الماجستير والدكتوراه والدبلوم التربوي ومراكز اللغات وفق خططها وبرامجها السابقة.

ولفتت إلى أن "الطلبة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه الذين انتهت المدة الرسمية لدراستهم خلال فترة التوقف ولم يتمكنوا من مناقشة رسائلهم، سيتم تعويضهم عن تلك المدة".

وشددت على "مراعاة الحالة النفسية والصحية للطلبة، وعلى الجامعات تقديم التسهيلات اللازمة بشرط عدم التأثير على جودة التعليم، والتنسيق مع الجامعات بمتابعة وتقييم الوضع بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند حدوث أي مستجدات أو تغييرات".