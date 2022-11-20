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تعليم كوردستان تزف خبراً ساراً لخريجي الدراسة الاعدادية 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-20T17:02:51+0000
تعليم كوردستان تزف خبراً ساراً لخريجي الدراسة الاعدادية 

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي في اقليم كوردستان، يوم الاحد، خفض معدل درجات القبول في الجامعات الأهلية . 

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرر خفض معدل درجات القبول في الجامعات الأهلية ضمن اقليم كوردستان لخريجي الصف الـ 12 الاعدادي". 

وأضاف أن "معدل القبول في كلية طب الأسنان سيتم خفضه إلى 86 درجة، وخفض معدل القبول في الصيدلة إلى 82  درجة". 

أما عن بقية الكليات، أوضح بيان الوزارة، أن "معدل القبول في كلية الهندسة المعمارية سينخفض إلى 77 درجة و 76 درجة لكلية الهندسة المدنية، اضافة الى خفض 5 درجات من معدل الاقسام الاخرى من المجموعة الهندسية". 

وأشار البيان ايضا الى ان "معدل القبول في كلية القانون سينخفض إلى 61 درجة، فضلا عن خفض معدل القبول في المعاهد 3-5 درجات ". 

وكانت الوزارة قد اعلنت في الخامس من تشرين الأول الماضي خفض أجور الدراسة في الجامعات والمعاهد الحكومية بنسبة  45 بالمائة ، وفي الجامعات الاهلية من 10 الى 20 بالمئة حسب الجامعة، اضافة الى خفض اجور الدراسة في المعاهد الاهلية بنسبة 20 بالمائة.

 

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