تعليميات جديدة تخص سيارات الأجرة في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، سلسلة تعليمات تخص أصحاب سيارات الأجرة (تكسي).

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معاملات الحصول على شعار الأجرة (تكسي) يجب أن تنتهي قبل تاريخ 15 تموز 2023، حيث سيتم تركيب ثلاث بطاقات معلومات وفق تعليمات مديرية النقل".

وأضافت أن "في حال مخالفة هذه التعليمات بعد التاريخ المحدد، فسيتم منح الصلاحية لضباط المرور بتسجيل غرامة قدرها 40 ألف دينار، عند رؤية سيارة لا تضع شعار الأجرة (تكسي)"، مشيراً إلى أن "صاحب المخالفة اذا لم يقم بدفع المبلغ المترتب عليه كغرامة خلال شهر، فسيتم مضاعفة المبلغ".

ولفتت الوزارة، إلى أن "صاحب سيارة الأجرة الخاصة بخارج المدينة لا يُسمح له بالعمل داخل المدينة، وينطبق ذلك على أصحاب سيارات الأجرة الخاصة بداخل المدينة، حيث من غير المسموح لهم العمل خارجها".