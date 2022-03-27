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تعليمات جديدة للسائحين الوافدين الى اقليم كوردستان عبر المنافذ الجوية والبرية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-27T08:43:59+0000
تعليمات جديدة للسائحين الوافدين الى اقليم كوردستان عبر المنافذ الجوية والبرية

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، اصدار تعليمات جديدة للسائحين الوافدين إلى الإقليم عبر المنافذ الجوية والبرية.

وقررت الحكومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الاكتفاء بأبراز شهادة تلقيح (COVID19) الدولية التي تثبت تلقي الوافد الى العراق و المغادر منه (العراقيين والاجانب الذين اعمارهم اكبر من ١٢ سنة) على الاقل جرعة واحدة من لقاح ( جونسون اند جونسون) او جرعتين لبقية الانواع.

وقررت ايضا عدم المطالبة بفحص سالب (PCR) عند المغادرة او الدخول بدأَ من تأريخ (١/نيسان/٢٠٢٢) ويستثنى من ذلك من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة والزامه بجلب فحص (PCR) سالب اجري خلال (٧٢) ساعة يثبت عدم اصابته بمرض (كوفيد١٩).

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