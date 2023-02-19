تعليمات جديدة لطريقة شراء الدولار بالسعر الرسمي في مطار اربيل

شفق نيوز/ أصدر مطار اربيل، يوم الأحد، تعليمات جديدة للمسافرين الذين يرومون شراء الدولار بالسعر الرسمي.

وذكر بيان لمطار اربيل لوكالة شفق نيوز، أنه "يجب على المسافر قبل 24 ساعة من الرحلة زيارة المكتب الرئيسي لبنك (RT) الواقع في شارع 40م في اربيل، ويجب عليه إحضار المستمسكات الرسمية (جواز سفر-فيزا-تكت ) وتسليمها وبعدها يستطيع أخذ المبلغ المطلوب بالدينار العراقي من البنك واستلام وصل".

وأضاف، "عند وصول المسافر الى المطار وبعد استلام بطاقة الصعود إلى الطائرة يستطيع مع الوصل الذي يحمله من البنك التبديل إلى الدولار وحسب الشروط الموضحة سابقا".