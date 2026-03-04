تعليمات جديدة لاعتماد إجازات السوق الأجنبية في إقليم كوردستان

شفق نيوز- اربيل

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، صدور تعليمات جديدة تتعلق بمنح واعتماد رخص القيادة (إجازات السوق) الأجنبية، بموجب تعديلات قانونية تماشياً مع الاتفاقيات الدولية.

وقالت الوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزير الداخلية ريبر أحمد وقع التعليمات رقم (1) لسنة 2026، التي تمثل التعديل الأول لتعليمات آليات إصدار رخص القيادة رقم (11) لسنة 2024.

وأوضح البيان أن التعليمات الجديدة جاءت استناداً إلى القانون الاتحادي العراقي رقم (30) لسنة 2015، الخاص بانضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية للمرور على الطرق لسنة 1968 وملاحقها، بما فيها الاتفاقية الأوروبية لسنة 2006.

وأضاف أن التعليمات تتضمن آلية مستحدثة للمصادقة على رخص القيادة الأجنبية، وكيفية منح رخصة القيادة الخاصة بإقليم كوردستان استناداً إلى الرخص الدولية والأجنبية.

وبين أن الفئات المشمولة بالتعليمات تشمل الأجانب المقيمين في إقليم كوردستان بجميع فئاتهم، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية وموظفي المنظمات الدولية وعوائلهم المقيمة معهم، إضافة إلى مواطني الإقليم الحاملين لرخص قيادة أجنبية من بلدان إقامتهم والراغبين بالحصول على رخصة محلية.