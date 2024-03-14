تعليمات تسجيل الكيانات تحرم "المعلمين والموظفين" من المشاركة بانتخابات برلمان كوردستان

شفق نيوز/ أعلن ممثل المعلمين والموظفين المعترضين في السليمانية، يوم الخميس، رفض المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مشاركتهم بقائمة تخصهم في انتخابات برلمان كوردستان المزمع اجراؤها في العاشر من حزيران المقبل.

وقال آلان حمه خسرو ممثل المعلمين والموظفين المعترضين خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "احتجاجاً على الوضع المأساوي الذي يعشيه الموظفون والمعلمون في كوردستان بسبب الصراع المستمر بين حكومتي المركز والإقليم قررنا ان يكون لنا تمثيل في برلمان الإقليم للمطالبة بحقوقنا، لكن تفاجأنا بأن المفوضية قالت إن المشاركة تكون للأحزاب أو الأفراد ونحن لا نمثل حزبا، ولا نمثل أشخاصاً بل لنا كياننا الخاص، وقد قررنا المشاركة لكن التعليمات الخاصة بتسجيل الكيانات لم تسمح لنا بالمشاركة".

وأضاف، "كان هدفنا من المشاركة في الانتخابات هو ضمان حقوق الموظفين والمعلمين، وابعادهم عن التدخلات الحزبية وتمثيلهم أسوة بما هو موجود في باقي دول العالم بأن يكون هنالك تمثيل لكل القطاعات في المجالس النيابية".

وحول تأخير صرف رواتب الموظفين أكد آلان حمه خسرو ان "المعلمين والموظفين وقعوا ضحية الصراع المستمر بين بغداد و أربيل وهذا معيب على الطرفين لهذا لابد من حسم ملف رواتبنا".

وأعلن ممثل المعلمين والموظفين المعترضين رفضهم لمشروع "حسابي" الذي أعلنته حكومة إقليم كوردستان مؤخرا مطالبا بالإسراع في توطين رواتبهم".

وانتقد خسرو تصريحات لبعض المسؤولين الكورد بأن بغداد ستتبنى رواتب الموظفين وقال، إنه "في الوقت نفسه كل المسؤولين الكورد يتقاضون رواتبهم من بغداد".

وكان رئيس إقليم كوردستان، وقّع الأحد، 3 آذار 2024، أمراً إقليمياً حدد فيه موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في العاشر من حزيران المقبل.