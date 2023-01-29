تعليق منح وتجديد جوازات السفر في محافظة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية جوازات السفر في محافظة حلبجة بإقليم كوردستان العراق، يوم الأحد، تعليق منح وتجديد الجوازات بسبب عدم تزويدها بدفاتر الخام من قبل وزارة الداخلية الاتحادية.

وقالت المديرية في بيان نشرته من على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، انها تسترعي انتباه مواطني محافظة حلبجة وقضاءي سيد صادق وشهرزور بأنه لعدم توفر جوازات سفر خام فإن جميع معاملات استصدار وتجديد جوازات السفر متوقفة حاليا في المديرية.

وأكدت أنه في حال ورود دفاتر جواز السفر الخام فإنها ستعلم المواطنين، منوهة إلى أنها ستمنح جوازات السفر التي تم استكمالها.