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تعليق حركة المسافرين في معبر حدودي بين إقليم كوردستان وإيران

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-17T08:04:51+0000
تعليق حركة المسافرين في معبر حدودي بين إقليم كوردستان وإيران

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معبر "برويزخان" الحدودي الدولي في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء تعليق حركة المسافرين مع إيران إلى إشعار آخر وفق قرار صادر عن محافظ "كرماشان".

وعزا المعبر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز سبب تعليق حركة المسافرين إلى احتشاد العديد من المواطنين الإيرانيين في منطقة "قصر شيرين" ممن يرغبون في القدوم إلى إقليم كوردستان للمشاركة في إحياء مراسم عاشوراء بالذهاب لزيارة مدينة كربلاء.

وبحسب البيان فإنه لم يتم تحديد مدة تعليق حركة المسافرين في معبر برويزخان، ويُسمح فقط للمواطنين العراقيين والإيرانيين بالعبور للعودة إلى بلديهما.

ويؤم مئات آلاف المسلمين الشيعة العراقيين ومن مختلف الجنسيات، مرقد الإمام الحسين في العاشر من شهر محرم كل عام.

وقُتل الإمام الحسين بن علي ومعه كوكبة من أهل بيته وأصحابه علي يد جيش تابع لثاني خلفاء بني أمية يزيد بن معاوية في "واقعة الطف" أو ما تعرف تاريخيا بأسم معركة كربلاء التي حدثت في العاشر من محرم سنة 61 للهجرة .

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