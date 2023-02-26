تعليق بيع الدولار بالسعر الرسمي في مطار السليمانية الدولي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مطار السليمانية الدولي، يوم الأحد، أنه وفقا لإشعار من البنك المركزي العراقي، فقد تم تعليق بيع الدولار بالسعر الرسمي في مكتب المصرف التجاري الإقليمي (RT Bank) داخل المطار.

وذكرت إدارة مطار السليمانية الدولي في بيان اليوم، أنه "بحسب التنويه الذي نشره المصرف التجاري الإقليمي (RT Bank)، فإنه يسترعي انتباه المسافرين بإيقاف عملية استبدال العملة في مكتب المصرف داخل المطار".

وأوضح البيان أن تعليق بيع الدولار مقابل الدينار سيكون بشكل مؤقت.

و أعلن مطار السليمانية الدولي، في يوم 17 من شهر شباط الجاري أن عملية استبدال الدينار بالدولار الأمريكي ستكون متاحة اعتبارا من اليوم الجمعة بالسعر الرسمي للبنك المركزي العراقي.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاتحادية باسم العوادي قد أعلن، يوم الجمعة 17 من الشهر الجاري، إعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الدينار في منافذ الخطوط الجوية العراقية كافة.

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر، في شهر كانون الثاني الماضي، شمول المصارف المسموح لها بالمشاركة في المنصة الإلكترونية والراغبة في المشاركة ببيع الدولار النقدي لأغراض السفر والعلاج والدراسة.

ووجه البنك المصارف الحكومية (الرافدين – الرشيد – المصرف العراقي للتجارة TBI) بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين في مطارات البلد (بغداد – البصرة – النجف – أربيل – السليمانية).

يذكر أن البنك المركزي و بالتعاون مع الحكومة الاتحادية أصدر تعليمات صارمة للحد من عمليات تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد.