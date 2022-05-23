تعليق الرحلات الجوية في مطار السليمانية وكرميان ترسل الموظفين لمنازلهم

شفق نيوز/ علقت إدارة مطار السليمانية الدولي، اليوم الاثنين، الرحلات الجوية جراء سوء حالة الطقس والعاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد مما أدى إلى تراجع مدى الرؤية لمستويات متدنية جدا.

وأعلنت إدارة المطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تأجيل الرحلات بصورة مؤقتة بسبب سوء الأحوال الجوية وانحسار مدى الرؤية.

وأضافت أن حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية.

وعلى صعيد مواز، أعلنت إدارة كرميان اليوم الاثنين عطلة رسمية بسبب مخاطر الغبار المكثف وأرسلت الموظفين إلى منازلهم من الساعة 11:30 صباحًا.

وبينت إدارة كرميان في بيان أن موجة الغبار التي ضربت ادارة كرميان اليوم (الاثنين 23 مايو 2022) تسببت في انعدام الرؤية لهذا ولحماية صحة الموظفين والمواطنين في كرميان تقرر إنهاء الدوام الرسمي الساعة 11:30 صباحا.

كما طالب البيان مواطني كرميان بعدم مغادرة منازلهم حتى انتهاء موجة الغبار هذه حفاظا على صحتهم.

واجتاحت موجة من الغبار الثقيل العراق وإقليم كوردستان، بحسب مصادر الأرصاد الجوية، وسيستمر تأثير الموجة حتى منتصف ليل الاثنين.