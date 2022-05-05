تعليق الرحلات الجوية في مطار السليمانية

شفق نيوز/ علقت إدارة مطار السليمانية الدولي، اليوم الخميس، الرحلات الجوية جراء سوء حالة الطقس والعاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد، ما أدى إلى تراجع مدى الرؤية لمستويات متدنية جدا.

وقالت إدارة المطار في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الحركة الجوية توقفت لهذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية وانحسار مدى الرؤية.، مبينة أن حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تعليق الملاحة الجوية في مطار السليمانية الدولي منذ اجتياح العواصف الترابية اقليم كوردستان خلال هذا العام.

ورجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم أمس الأربعاء انحسار مديات الرؤية في عدد من مدن وبلدات اقليم كوردستان نتيجة موجة غبار تجتاج المنطقة.

وقالت المديرية في بيان إنه نتيجة تأثر مناطق غرب العراق بمنخفض جوي وارتفاع غبار في مناطق الوسط والجنوب، نتوقع ان تتأثر مناطق في اقليم كوردستان بالموجة متسببة بانخفاض مديات الرؤية.

واضافت: يزداد تأثير موجة الغبار على مناطق في اقليم كوردستان في وقت متأخر من مساء اليوم الاربعاء، سيما في اربيل وضواحيها ومناطق كرميان وجنوب السليمانية، لافتة الى انحسار مديات الرؤية الى اقل من 2 كم.

وتابعت، أن تأثر الغبار يستمر الى صبيحة يوم غد الخميس، مبينة أن مديات الرؤية تكون كالتالي، (السليمانية 9 کم، وكركوك 2 کم، وخورماتو 2 کم، وخانقین 6 کم).