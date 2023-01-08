تعليق الرحلات الجوية في مطار اربيل الدولي

شفق نيوز/ علقت إدارة مطار أربيل الدولي، صباح اليوم الأحد، تسيير الرحلات الجوية بشكل مؤقت جراء سوء حالة الطقس وتراجع مدى الرؤية بسبب تشكل الضباب في سماء عاصمة إقليم كوردستان العراق.

وقال مصدر في المطار لوكالة شفق نيوز، إن حركة الرحلات الجوية توقفت منذ فجر اليوم على خلفية تشكل الضباب، مؤكداً أنه سيتم استئناف حركة الملاحة في المطار بعد تحسن الأحوال الجوية.

وخلال فصل الشتاء الحالي تكررت حالات تعليق الرحلات الجوية في عدة مطارات في العراق بسبب انعدام مديات الرؤية إثر تشكل الضباب في الجو.