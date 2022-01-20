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تعليق الرحلات الجوية بمطار السليمانية الدولي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-20T10:41:36+0000
تعليق الرحلات الجوية بمطار السليمانية الدولي

شفق نيوز/ علقت إدارة مطار السليمانية الدولي، يوم الخميس، تسيير الرحلات الجوية إلى إشعار آخر، وذلك بسبب تردي أحوال الطقس.

وقالت إدارة المطار في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بسبب كثافة الثلوج التي هطلت على مناطق اقليم كوردستان، تم تعليق الرحلات الجوية في مطار السليمانية الدولي.

وأوضح البيان ، ان الفرق تواصل مهامها في تنظيف المطار، و أقسامه من الثلوج المتراكمة.

واضاف، ان الرحلات ستستأنف من جديد، بعد إنهاء عمل الفرق لتسهيل رحلات جوية آمنة، بعد تأخر عدد منها بسبب تساقط الثلوج.

وتأثر إقليم كوردستان بموجة قطبية منذ مطلع الأسبوع الجاري تساقط معها الثلوج بكثافة وقد وصل أرتفاعها في بعض المناطق الحدودية الى قرابة مترين.

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