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تعليق الدوام بدائرة حكومية في السليمانية جراء وفاة موظف وإصابة آخرين بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-02T07:43:36+0000
تعليق الدوام بدائرة حكومية في السليمانية جراء وفاة موظف وإصابة آخرين بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الأحد تعليق الدوام الرسمي في قسم الخدمات وبيع الطاقة التابع لمديرية توزيع الكهرباء في السليمانية بسبب إصابة عدد كبير من موظفي هذا القسم بفيروس كورونا ووفاة أحدهم جراء مضاعفات الوباء.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن إطار الحفاظ على صحة المواطنين، والحيلولة دون تفشي الوباء قررنا من اليوم ولمدة أسبوع كامل اغلاق القسم المذكور".

ودعا البيان اصحاب معاملات الطابو، وهدم المنازل، وفحص عدادات الكهرباء، ووصولات جباية الكهرباء إلى عدم مراجعة مديرية التوزيع في السليمانية خلال هذا الأسبوع.

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