تعليق الدوام الرسمي بدوائر في إقليم كوردستان بسبب سوء حالة الطقس

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية قضاء "ميرگسور" التابعة لإدارة منطقة "سوران" المستقلة، يوم الأحد، تعليق الدوام الرسمي خارج مركز القضاء ونواحيه بسبب تساقط الثلوج بكثافة، وذلك حفاظا على أرواح الموظفين.

وقالت القائممقامية في بيان اليوم، بسبب الطقس وتساقط كميات من الأمطار والثلوج في حدود قضاء "ميرگسور" فإن الدوام الرسمي يشمل فقط الموظفين داخل مركز القضاء، ومركز نواحيه.

وأضاف البيان أنه من أجل الحفاظ على سلامة أرواحهم فإن الموظفين خارج مركز القضاء، ومراكز النواحي لن يباشروا الدوام الرسمي في دوائرهم هذا اليوم.

وتأثر إقليم كوردستان بموجة قطبية منذ ليلة امس سيشتد تأثيرها أكثر غدا الاثنين ليصل ارتفاع نسبة تساقط الثلوج إلى متر واحد في بعض المناطق الجبلية، وفقا لتوقعات الطقس.