تعليق التظاهرات الطلابية في السليمانية

شفق نيوز/ قرر جزء من الطلبة الجامعيين في محافظة السليمانية اليوم الخميس تعليق تظاهراتهم التي انطلقت منذ أربعة أيام احتجاجا على إيقاف منحهم المالية، وانعدام الخدمات في الأقسام الداخلية للمعاهد والجامعات .

وذكر بيان منسوب لمتظاهرين أنه "نظراً للوضع الراهن فإنه نرى من الأفضل العودة للتظاهرات مع استئناف الدوام الرسمي".

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان يوم الأربعاء تعليق الدوام في الجامعات والمعاهد في السليمانية أسبوعا كاملا.

وأشار البيان المنسوب لطلبة محتجين الى انه بسبب عودة الكثير من زملائهم من سكنة الأقسام الداخلية الى منازلهم إضافة إلى حرف التظاهرات عن مسارها تقرر تعليقها.

كما نوه الطلبة في البيان إلى تلاشي و زوال أهداف الطلبة المحتجين، قائلين: نحن نقف هنا لحماية حياة الطلبة من الوضع الحالي.

وشهدت الاحتجاجات الطلابية في السليمانية تصعيداً رافقه صدامات مع القوات الأمنية، وأعمال عنف سقط على إثرها جرحى من بين صفوف الجانبين.