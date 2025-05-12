تعليقا على قرار حزب العمال.. بافل طالباني: يجب حل القضية الكوردية بـ"شكل سلمي"

شفق نيوز/ عد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، يوم الإثنين، قرار حزب العمال الكوردستاني بحل نفسه والتخلي عن السلاح بـ"خطوة تاريخية ومصيرية"، مؤكدا على ضرورة حل القضية الكوردية بـ"شكل سلمي".

وقال طالباني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قرار حزب العمال الكوردستاني (PKK) بوقف العمل المسلح، استجابةً لنداء عبد الله أوجلان، والانخراط في المسار السياسي، يُعدّ خطوة تاريخية ومصيرية في هذه المرحلة الحساسة، ونرحب بها ترحيبًا كبيرًا".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني، وكما كان دائمًا، يُعدّ السلام خيارًا استراتيجيًا، ويؤمن بدعم ومساندة جميع المساعي الرامية لترسيخ هذا المسار، ونرى أن التخلي عن السلاح يُشكل جزءًا من العملية، وينبغي تنفيذ باقي خطوات العملية أيضًا، لكي نصل إلى الأهداف التي سعينا إليها طويلًا".

وتابع "نحن، على نهج وخطى الرئيس مام جلال، نوجّه استراتيجيتنا الوطنية نحو ترسيخ مسار السلام، فهو أول من بادر إلى وضع أسس عملية السلام، ونحن اليوم مستمرون في جهودنا لترسيخ هذه الخطوة التاريخية"، متابعا "أكرر تأكيدي على أن الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط هو حل القضية الكوردية بشكل سلمي".

وعبر عن أمله بـ"أن يؤدي ترسيخ عملية السلام في شمال كوردستان وتركيا إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات السياسية والدبلوماسية بين جميع الأطراف، وأن تُبنى خطوات نحو العمل المشترك، بما ينعكس إيجابًا على عموم كوردستان".

وقرر حزب العمال الكوردستاني، صباح الاثنين، حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح، بعد حرب دامت 40 عاماً مع تركيا.