سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تعطيل دوام جامعات كوردستان بسبب الأحوال الجوية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-19T19:37:38+0000
تعطيل دوام جامعات كوردستان بسبب الأحوال الجوية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التابعة ليوم غد الخميس بسبب سوء الاحوال الجوية، مستدركة ان عملية توزيع الرواتب ستستمر.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الوزارة عباس اكرم في بيان اطلعت عليه شفق نيوز، انه بسبب قدوم موجة اخرى من البرد والصقيع وتساقط الثلوج في مدن اقليم كوردستان ومن اجل ضمان سلامة حياة الاساتذة والموظفين والطلبة وبقرار من الوزير ارام محمد سيكون يوم غد الخميس 20/1/2022 عطلة لجميع مؤسسات التعليم العالي وديوان الوزارة والجامعات (الحكومية والخاصة) في جميع مدن اقليم كوردستان. 

واضاف البيان انه بشأن توزيع رواتب الموظفين فان مديرية الحسابات واللجنة المختصة بتوزيع الرواتب في الوزارة والجامعات والمؤسسات ستستمر في دوامها بشكل اعتيادي لتوزيع رواتب الموظفين وفقا للاليات المعتمدة.

واكد البيان ان بامكان الموظفين مراجعة مديريات الحسابات ولجان توزيع الرواتب لتسلم رواتبهم.

related

امريكا تتبرع بمعدات خاصة بتحييد كورونا في 13 جامعة كوردستانية

Date: 2021-03-30 15:53:57
امريكا تتبرع بمعدات خاصة بتحييد كورونا في 13 جامعة كوردستانية

فتح باب الترشح لشغل رئاسة 6 جامعات بإقليم كوردستان

Date: 2021-03-08 17:21:34
فتح باب الترشح لشغل رئاسة 6 جامعات بإقليم كوردستان

التعليم العالي الكوردستانية تقرر حضورية الموسم الدراسي المقبل في جامعاتها

Date: 2021-08-18 17:27:17
التعليم العالي الكوردستانية تقرر حضورية الموسم الدراسي المقبل في جامعاتها

التعليم الكوردستانية تقبل أكثر من 700 طالب وطالبة من المناطق المتنازع عليها

Date: 2020-12-11 09:33:06
التعليم الكوردستانية تقبل أكثر من 700 طالب وطالبة من المناطق المتنازع عليها

إيران تعلن انشاء منطقة تجارية حرة مع اقليم كوردستان

Date: 2019-09-03 13:06:23
إيران تعلن انشاء منطقة تجارية حرة مع اقليم كوردستان

كوردستان تواصل تسجيل إصابات مرتفعة بكورونا: أكثر من 3 آلاف حالة و19 وفاة

Date: 2021-07-27 14:56:08
كوردستان تواصل تسجيل إصابات مرتفعة بكورونا: أكثر من 3 آلاف حالة و19 وفاة

وسائل اعلام مقربة من PKK: اسقاط طائرتين تركيتين في اقليم كوردستان

Date: 2020-07-01 12:01:46
وسائل اعلام مقربة من PKK: اسقاط طائرتين تركيتين في اقليم كوردستان

نحو 22 ألف أسرة نازحة ترغب بالاندماج في المجتمع بإقليم كوردستان

Date: 2021-03-14 10:12:22
نحو 22 ألف أسرة نازحة ترغب بالاندماج في المجتمع بإقليم كوردستان