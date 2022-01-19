تعطيل دوام جامعات كوردستان بسبب الأحوال الجوية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التابعة ليوم غد الخميس بسبب سوء الاحوال الجوية، مستدركة ان عملية توزيع الرواتب ستستمر.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الوزارة عباس اكرم في بيان اطلعت عليه شفق نيوز، انه بسبب قدوم موجة اخرى من البرد والصقيع وتساقط الثلوج في مدن اقليم كوردستان ومن اجل ضمان سلامة حياة الاساتذة والموظفين والطلبة وبقرار من الوزير ارام محمد سيكون يوم غد الخميس 20/1/2022 عطلة لجميع مؤسسات التعليم العالي وديوان الوزارة والجامعات (الحكومية والخاصة) في جميع مدن اقليم كوردستان.

واضاف البيان انه بشأن توزيع رواتب الموظفين فان مديرية الحسابات واللجنة المختصة بتوزيع الرواتب في الوزارة والجامعات والمؤسسات ستستمر في دوامها بشكل اعتيادي لتوزيع رواتب الموظفين وفقا للاليات المعتمدة.

واكد البيان ان بامكان الموظفين مراجعة مديريات الحسابات ولجان توزيع الرواتب لتسلم رواتبهم.