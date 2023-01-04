تعطيل دوام المدارس في مدينة كوردستانية

شفق نيوز/ اعلنت ادارة قضاء بينجوين اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في مدارس القضاء يوما واحدا.

وقالت قائمقامية بينجون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بسبب موجة الثلوج وانخفاض درجات الحرارة تقرر تعطيل الدوام الرسمي لمدة يوم واحد في مدارس ناحيتي (گەرمك وناڵپارێزو) ليوم غد الخميس الموافق الخامس من كانون الثاني الجاري.

واضاف البيان ان ادارة القضاء تشاورت مع مديرية تربية القضاء وقد تم الاتفاق على تعطيل الدوام لمدة يوم واحد في جميع المدارس.

وكانت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان قد خولت في وقت سابق مديريات التربية في المناطق لتعطيل الدوام اذا ما تطلب الامر.

من جانبه أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني تعطيل الدوام في البلاد، بعد هطول امطار غزيرة تسبب بغرق أحياء سكنية.