تعطيل دوام المدارس العربية في السليمانية ليوم غد الاثنين

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت ممثلية وزارة التربية الاتحادية، في محافظة السليمانية، مساء الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس يوم غد.

وقالت الممثلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "حسب توجيهات وزير التربية، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الاثنين الموافق 30/3/2026 في جميع المدارس التابعة لقسم تربية السليمانية، بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد".

وكان إقليم كوردستان، قرر مساء اليوم، تحول الدوام في المدارس والجامعات إلى الإلكتروني وإلغاء الدوام الحضوري، بسبب الأوضاع الراهنة.