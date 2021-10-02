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تعطيل الدوام في مدارس إقليم كوردستان لمدة 6 أيام

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-02T06:15:36+0000
تعطيل الدوام في مدارس إقليم كوردستان لمدة 6 أيام

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية والتعليم في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم السبت تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والأوساط التعليمية الحكومية في الإقليم لمدة ستة أيام وذلك بطلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل وحضرته وكالة شفق نيوز، "نحن في الوزارة قررنا التعاون مع مفوضية الانتخابات في العراق الاتحادي لإنجاح العملية الانتخابية ولهذا الغرض توقعنا انهم بحاجة إلى تعطيل الدوام في المدارس والأوساط التعليمية لمدة ثلاثة أيام".

وأوضح أن المفوضية طلبت من الوزارة زيادة أيام تعطيل الدوام، مردفا بالقول "اليوم سيصدر أمر وزاري بهذا الغرض، واعتبارا من السادس من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري ولغاية الحادي عشر من الشهر ستكون هناك عطلة للأوساط التعليمية الحكومية كافة بالإقليم".

وأشار حمه سعيد إلى إستئناف الدوام بالمدارس في يوم 12 من هذا الشهر.

هذا ومن المقرر أن تفتح صناديق الاقتراع العام للانتخابات التشريعية بالعراق في اليوم العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

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