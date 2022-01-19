تعطيل الدوام بالمدارس في دهوك غدا الخميس

شفق نيوز/ أعلنت مديرية التربية العامة في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، تعطيل الدوام في المدارس كافة في المحافظة غداً الخميس.

وقالت المديرية في بيان اليوم، جراء انخفاض درجات الحرارة ولغرض حماية أرواح الطلبة والتدريسيين تقرر تعطيل الدوام في المدارس كافة بمحافظة دهوك غدا الخميس الموافق 20 كانون الثاني/ يناير.

وكانت محافظة السليمانية وعدد من محافظات الوسط والجنوب قد اتخذت قرارا مماثلا في تعطيل الدوام بالمدارس والأوساط التعليمية جراء انخفاض درجات الحرارة.

وتأثر إقليم كوردستان بموجة قطبية منذ مطلع الأسبوع الجاري تساقط معها الثلوج بكثافة وقد وصل أرتفاعها في بعض المناطق الحدودية الى قرابة مترين.