تعطيل الدوام الرسمي في إقليم كوردستان الأربعاء المقبل

شفق نيوز/ بحسب التقويم الرسمي لحكومة إقليم كوردستان للعام 2024، فإن يوم 17 من شهر نيسان/أبريل الجاري، المصادف يوم الأربعاء المقبل، ستكون عطلة رسمية في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة في الإقليم.

وبحسب التقويم فإن يوم 17 من الشهر الجاري، هو الأربعاء الأحمر الايزيدي أو رأس السنة الإيزيدية، وهو عطلة رسمية في الإقليم.

و"الأربعاء الأحمر"، أو كما يسمى باللغة الكوردية "جارشمبا سور" هو عيد رأس السنة عند الإيزيديين، ويصادف الأربعاء الأول من شهر نيسان/ أبريل في كل عام حسب التقويم الشرقي الذي يتأخر عن نيسان التقويم الغربي بـ13 يوماً.