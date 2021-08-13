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تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-13T12:17:23+0000
تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ وفق جدول العطل الرسمية المعتمد لدى حكومة إقليم كوردستان فإن يوم الخميس الموافق الـ19 من شهر آب العام 2021 سيتم تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية بذكرى العاشر من محرم مقتل الإمام الحسين بن علي ابن أبي طالب سبط نبي الإسلام محمد بن عبد الله.

يشار إلى أن جدول العطل الرسمية قد وضعته حكومة الإقليم وصادق عليه برلمان كوردستان، ويشمل المناسبات الدينية والوطنية.

وقُتل الإمام الحسين بن علي ومعه كوكبة من أهل بيته وأصحابه علي يد جيش تابع لثاني خلفاء بني أمية يزيد بن معاوية في "واقعة الطف" أو ما تعرف تاريخيا بأسم معركة كربلاء التي حدثت في العاشر من محرم سنة 61 للهجرة .

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