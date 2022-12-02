تعرّف على أيام العطل الرسمية خلال الشهر الجاري وبداية العام المقبل بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ يشهد شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري تعطيل الدوام الرسمي لبضعة أيام جزء منها مخصص للموظفين العاملين بالقطاع العام والجزء الآخر مخصص لطلاب المدارس بما يتعلق في الامتحانات الفصلية.

ووفقا لتقويم العطل الرسمية المنشور على موقع حكومة الإقليم فإن يوم 25 من هذا الشهر ستكون عطلة رسمية في مناطق ومدن كوردستان العراق كافة بمناسبة ولادة السيد المسيح.

وهناك عطلة أخرى لموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإقليم تتمثل باليوم الأول من العام المقبل 2023.

هذا وستبدأ العطلة الرسمية في المدارس والأوساط التعليمية كافة للفصل الأول اعتباراً من يوم 24 من شهر كانون الأول الجاري ولغاية الثاني من شهر كانون الثاني المقبل من السنة الجديدة.