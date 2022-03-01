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تعرف على أيام العطل الرسمية في إقليم كوردستان خلال شهر آذار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-01T07:41:51+0000
تعرف على أيام العطل الرسمية في إقليم كوردستان خلال شهر آذار

شفق نيوز/ يُعد شهر آذار/ مارس من كل عام شهراً حافلاً بالعطل الرسمية في إقليم كوردستان العراق حيث يُعطل فيه الدوام لعدة أيام بشكل متفرق.

ووفقا للتقويم الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، سيكون السبت 5 - 3 - 2022 عطلة رسمية لإحياء ذكرى انتفاضة الشعب الكوردي في العام 1991، وفي يوم 11 من الشهر ذاته سيكون عطلة ايضا بمناسبة اتفاقية آذار العام 1970 .

وكذلك في يوم الاثنين 14 من شهر آذار ستكون عطلة ايضا بمناسبة ميلاد الزعيم الكوردي الراحل ملا مصطفى البارزاني.

وسيكون يوم الأثنين والثلاثاء والأربعاء بتواريخ 20 و21، و22 من شهر آذار الجاري عطلة بمناسبة أعياد نوروز ورأس السنة الكوردية.

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