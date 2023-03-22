تعرف على نسبة الأمطار ودرجات الحرارة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأربعاء، نسبة الأمطار في محافظات إقليم كوردستان خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما توقعت ارتفاع درجات الحرارة في الإقليم خلال الأيام المقبلة.

‏وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة الأمطار في محافظات إقليم كوردستان خلال الـ 24 الساعة الماضية كانت كالاتي:

‏أربيل 0.5 ملم، السليمانية 8.2 ملم، دهوك نسبة ضئيلة، شمامك 1.7 ملم، بيرمام 4.9 ملم، زاخو نسبة ضئيلة، العمادية 8 ملم، بامرني 6.2 ملم، مانگيس. 0.8 ملم، كاني ماسي 4.2 ملم، دربنديخان 4 ملم، عقرة 3 ملم، جمجمال 1 ملم، دوكان 4.6 ملم، كلار 8 ملم، ميدان 1.8 ملم، جلبجة 4.5 ملم، تويلة 3.8 ملم، بيارة 3 ملم، خورمال 2.6 ملم، خانقين 4.4 ملم، رانية 5.3 ملم، قلعة دزة 9 ملم، سيد صادق 5 ملم، چوارتا 10 ملم، بارزان 5.6 ملم، رواندوز 4.2 ملم، حاج عمران 12.4 ملم، شقلاوة 3 ملم، سوران 4.4 ملم.

إلى ذلك، أعلنت مديرية الأنواء الجوية، توقعات الطقس في محافظات اقليم كوردستان خلال 48 الساعة المقبلة.

وذكرت المديرية في بيان ورد للوكالة، أن "من المتوقع ان تشهد درجات الحرارة ارتفاعا من 2-3 درجات خلال الساعات الـ48 المقبلة مع وجود اجواء غائمة وامطار خفيفة في المناطق الجبلية".

وأشارت إلى أن "درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 48 الساعة القادمة ستكون كالآتي: أربيل 21، السليمانية 17، دهوك 19، حلبجة 19، سوران 18، كرميان 25، زاخو 20".