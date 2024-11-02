تعرف على نسبة الأمطار المتساقطة في إقليم كوردستان خلال 12 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، مساء السبت، عن كميات الأمطار المتساقطة في محافظات ومناطق الإقليم كافة، خلال الـ12 ساعة الماضية.

وبحسب بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن كميات الأمطار كانت الآتي: أربيل 2.6 ملم، السليمانية 9 ملم، كركوك 18.2 ملم، حلبجة 4 ملم، بيرمام 19.1 ملم، جمجمال 9.4 ملم، شمامك نسبة ضئيلة، سوران 3 ملم، خبات 14.4 ملم، هلشو 1.6 ملم، بنجوين 6.2 ملم، جومان 10 ملم، عقرة 1 ملم، بازيان 5.4 ملم، دربنديخان 6 ملم، حاج عمران 7 ملم".

وكانت مديرية الدفاع المدني في إقليم كوردستان، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن استعدادتها لمواجهة احتمال هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية تغطي معظم مناطق الإقليم، وذلك بناءً على آخر التوقعات الجوية.

واليوم السبت، أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية تحذيراً جوياً "هاماً"، واشارت إلى تساقط كميات أمطار قد تتجاوز 50 ملم، مما يزيد من خطر حدوث السيول والفيضانات في إقليم كوردستان.