تعرف على نسبة الثلوج المتساقطة في مناطق بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ‏أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم السبت، نسبة الثلوج المتساقطة خلال الساعات الماضية في إقليم كوردستان.

‏وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان " تساقط الثلوج شملت تسع مناطق في عموم محافظات الإقليم بحسب ما وصلنا".

‏وأضاف ان "مناطق هيران و ياخ سمر و دينارتة شهدت اكثر نسبة للثلوج وصلت الى 4 سنتيمترات، وفي مناطق فرگة و عقرة و بجيل وصلت إلى سنتيمترين وكانت النسبة في شقلاوة 3 سنتيمترات و في رواندوز 1.5 سنتيمتر اضافة الى تساقط 0.5 سنتيمتر من الثلوج في منطقة بينجوين".