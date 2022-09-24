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تعرف على أكثر نائب تحدث في برلمان كوردستان خلال 6 أشهر الماضية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-24T12:33:29+0000
تعرف على أكثر نائب تحدث في برلمان كوردستان خلال 6 أشهر الماضية

شفق نيوز / أعلنت منظمة (NED) المختصة بمتابعة عمل البرلمان خلال تقريرها نصف السنوي حول الدورة الربيعية لبرلمان كوردستان، يوم السبت، أن أربعة نواب لم يتحدثوا في الأشهر الستة الماضية، وكان نائب واحد من الاتحاد الاسلامي الكوردستاني يتحدث أكثر خلال هذه الفترة.

جاء ذلك، بحسب تقرير المنظمة حول تقييم الدورة الربيعية لبرلمان كوردستان للفترة من (3 / 1-8 / 31)، ألقاه عضو منظمة (NED) ميران علي، خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز.

وبحسب التقرير، فقد تحدث إسماعيل علي من  الاتحاد الإسلامي الكوردستاني خلال الأشهر الستة لبرلمان كوردستان ، والتي كانت (51) دقيقة.

وجاء ريبوار بابكاي من الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الثانية بحصوله على 43 دقيقة من الكلام، وحل النائب برهان قانع في المركز الثالث بـ35 دقيقة من الخطاب.

وبحسب التقرير ، فإن النواب الذين لم يتحدثوا في الجلسات خلال الأشهر الستة هم: ليلى عبد الجبار من كتلة الحزب الديمقراطي، وراهي رهبر كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني .

ووفقا للتقرير فقد عقد البرلمان 99 اجتماعا خلال الدورة الحالية وكان من المفترض ان يعقد 280 اجتماعا، وأن برلمان كوردستان كان ينبغي أن يعقد 70 جلسة خلال دورته الربيعية الا انه عقد 23 جلسة فقط.

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