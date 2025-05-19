تعرف على طقس إقليم كوردستان خلال الـ48 ساعة المقبلة

شفق نيوز/ توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، مشيرة إلى استمرار الأجواء الصحوة جزئياً مع بعض التغيرات في درجات الحرارة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "طقس اليوم الاثنين سيكون صحواً إلى غائم جزئي مع احتمالية خفيفة لتساقط أمطار في بعض المناطق الجنوبية من الإقليم، ومن المتوقع أن تكون سرعة الرياح بين 10 إلى 20 كم/س، وتتجه من الشمال الغربي، في حين تُسجل درجات الحرارة انخفاضاً طفيفاً في المناطق الجبلية مقارنة بيوم أمس، كما يُتوقع أن يتراوح مدى الرؤية بين 7 إلى 9 كيلومترات".

وأضافت أن "طقس يوم غد الثلاثاء، سيكون مشابهاً مع احتمال تأثير الضباب الخفيف بشكل أكبر في المناطق الجنوبية، حيث تكون سرعة الرياح ما بين 5 إلى 15 كم/س، وتبقى شمالية غربية الاتجاه، في حين تُسجل درجات الحرارة انخفاضاً طفيفاً بمعدل 2 إلى 3 درجات مئوية مقارنة بيوم الاثنين، بينما مدى الرؤية فيتراوح بين 5 إلى 7 كيلومترات".

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بعض مدن الإقليم:

• أربيل: 37 م°

• السليمانية: 34 م°

• دهوك: 34 م°

• كركوك: 37 م°

• زاخو: 34 م°

• حلبجة: 37 م°

• سوران: 33 م°

• حاجي عمران: 23 م°

• گرمیان: 40 م°