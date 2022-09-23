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تعرف على سعر شراء شقة سكنية حكومية في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-23T11:56:57+0000
تعرف على سعر شراء شقة سكنية حكومية في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أكد رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، محمد شكري، يوم الجمعة، أن تحديد سعر المتر المربع للوحدات السكنية للمواطنين، يتم وفقا لمعايير تتلائم مع الواقع الاقتصادي لغالبية المواطنين وهو "330 دولاراً" للمتر المربع الواحد.

وقال شكري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوديعة أو المقدمة للشقة التي تبلغ مساحتها 80 مترًا ستكون 4000 دولار فقط للأفراد، أما الوديعة للشقة التي تبلغ مساحتها 100 متر فستكون 5000 دولار فقط، والوديعة للشقة التي يبلغ طولها 120 مترًا ستكون 6000 دولار فقط".

وأضاف: "جرى تحديد عامين لانجاز الوحدات، وتم إرسال خطاب انشاء الوحدات هذا الأسبوع إلى مكاتب استثمار دهوك وزاخو وسوران، والسليمانية ورابرين وگرميان وحلبجة".

وأوضح شكري، أن "120 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول على وحدات سكنية، وأن المواطنين الذين لن يحصلوا على شقق في المرحلة الأولى، سيكونون على قائمة الانتظار للمراحل القادمة".

وكانت حكومة الاقليم قد أعلنت في وقت سابق عزمها بناء 20 ألف وحدة سكنية في اربيل لذوي الدخل المحدود.

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