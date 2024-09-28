تعرف على الأحزاب الجديدة التي ستشارك لأول مرة في انتخابات كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن مشاركة ثلاثة أحزاب جديدة في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان المقرر اجراؤها في 20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتشمل الأحزاب الجديدة كل من: "بەڕەی گەل" برئاسة لاهور شيخ جەنگي، و"ڕەوتی هەڵوێست" برئاسة علي حمه صالح، و"پەیوەندی ئیسلامي" برئاسة كامل حاجي علي.

وتعتبر هذه الانتخابات فرصة جديدة لهذه الأحزاب لإثبات وجودها في الساحة السياسية الكوردية، ووفقا لقوائم اسماء المرشحين التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق والتي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، يتضمن الحزب "بەڕەی گەل" 103 مرشحين في جميع المناطق الكوردية، بما في ذلك أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.

بينما يتميز "ڕەوتی هەڵوێست" بخوض 63 مرشحا التنافس على مقاعد برلمان كوردستان، فيما يملك حزب "پەیوەندی ئیسلامي" 13 مرشحًا.

وستكون الانتخابات التشريعية لاقليم كوردستان بمثابة اختبار حقيقي للأحزاب الجديدة، حيث تسعى لتوسيع قاعدتها الشعبية وإثبات قدرتها على تحقيق تطلعات المواطنين.

وتعكس هذه المشاركة المتزايدة أهمية الانفتاح السياسي وتشجيع التعددية الحزبية في إقليم كوردستان، وهو ما يعد خطوة نحو تعزيز الديمقراطية وتمكين جميع الأصوات.