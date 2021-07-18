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تعرض منزل "المحتال الكبير" في إقليم كوردستان إلى هجوم مسلح

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-18T05:20:00+0000
تعرض منزل "المحتال الكبير" في إقليم كوردستان إلى هجوم مسلح

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" في إقليم كوردستان يوم الأحد بتعرض منزل المحتال الكبير "سليمان هلشويي" في قضاء "قلعة دزة" إلى إطلاق نار من قبل عجلة يستقلها مجموعة أشخاص.

ووقع الحادث ليل السبت على الأحد وقالت الشرطة في بيان اليوم، إن شخصاً ترجّل من عجلة وبحوزته سلاح نوع "كلاشينكوف"، ليفتح النار على منزل يأوي أسرة "سليمان هلشويي" لتتوجه القوات الأمنية وعلى الفور إلى محل الحادث.

ووفقا للبيان فإنه وبعد التحقيق تبيّن وجود آثار 16 رصاصة في المنزل من دون أي خسائر بشرية، مشيرا إلى فتح تحقيق شامل في الحادث.

وكانت شرطة رابرين قد اعلنت نهاية العام 2020 عن القاء القبض على شخص متهم بالاحتيال يُدعى سليمان هلشويي في قضاء قلعة دزة مطلوب للعدالة وفقا للمادة 456 من قانون العقوبات العراقي.

ووفقاً للمعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، من مصادر قضائية، فإن هلشويي وانه سبب الكثير من الاضرار لأصحاب الاموال والتجار.

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