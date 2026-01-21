قتيل وجريح بهجوم استهدف مقر حزب الحرية الكوردستاني في أربيل

شفق نيوز - اربيل

تعرض، فجر اليوم الأربعاء، مقر حزب الحرية الكوردستاني (PAK) الى هجوم في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق.

ووفقا للمعلومات الواردة، فإنه قد تم استهداف مقر الحزب الكوردي المعارض للنظام الإيراني الى هجوم بواسطة طائرة مسيرة مما اسفر عن مقتل عضو في الحزب واصابة اخر بجروح.

من جهته أكد الحزب في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، تعرض مقر الجيش الوطني الكوردستاني فجر اليوم الى هجوم بواسطة طائرة مسيرة.

وأضاف البيان ان الهجوم اسفر عن مقتل "الرفيق مظفر محمد صالح المعروف بـ(نبز) عضو حزب الحرية الكوردستاني، والعنصر اللوجستي في الجيش الوطني الكوردستاني".

واتهم الحزب النظام الإيراني بتنفيذ الهجوم على مقره في أربيل، في حين لم يصدر أي موقف رسمي من السلطات في اقليم كوردستان (لغاية وقت كتابة هذا الخبر).