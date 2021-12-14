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تعرض مقر الأمم المتحدة في إقليم كوردستان للسرقة واربيل تعتقل المتهمين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-14T08:50:11+0000
تعرض مقر الأمم المتحدة في إقليم كوردستان للسرقة واربيل تعتقل المتهمين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل يوم الثلاثاء عن تعرض مقر الأمم المتحدة في إقليم كوردستان إلى السرقة من قبل عاملي نظافة، وأنها ألقت القبض عليهما في مدة لم تتجاوز 24 ساعة.

وأبلغ المتحدث باسم شرطة اربيل المقدم هوكر عزيز الصحفيين، بأن المديرية تلقت بلاغاً من مقر الأمم المتحدة عن تعرضه لحالة سرقة ليتم تشكيل فريق من المديرية لإجراء تحقيق حول كيفية وقوع الحادث.

وأضاف "بعدها تبين أن عاملي نظافة قاما بسرقة عدة أجهزة (لابتوب) من مستودع داخل مقر الأمم المتحدة"، مبيناً أنه بعد تتبع تسجيلات كاميرات المراقبة، والتحقيق الذي أجراه الفريق المختص، وبعد متابعة دقيقة اتضح أنهما (العاملان) قد سرقا تلك الأجهزة بعد وضعها داخل حاويات لمكب النفايات، وإخراجها من مبنى مقر الأمم المتحدة ليتم بيعها الى شخص آخر في السوق.

المتحدث أشار إلى أن الشرطة تمكنت من تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهم ثلاثتهم، موضحا أن العملية الأولى حصلت في يوم 20 من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي اذ تمت سرقة 8 أجهزة (لابتوب)، واما العملية الثانية فقد وقعت في شهر 14 من شهر تشرين الثاني الماضي حيث سُرق 39 جهازا آخر.

كما نوه عزيز إلى أن مجموع المسروقات الكلي بلغ 47 جهاز (لابتوب).

وتابع بالقول إن العاملين هما من القومية الكوردية وقد ألقت الشرطة القبض عليهما مع المتهم الثالث في أقل من 24 ساعة، تمت احالتهم جميعا إلى القضاء بموجب المادة 446 من قانون العقوبات العراقي.

واختتم المتحدث باسم الشرطة تصريحه بالقول إن مقر الأمم المتحدة أبلغهم بأن قيمة شرائه للجهاز الواحد هو 1700 دولار أمريكي.

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