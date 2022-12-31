تعرض أكثر من 500 رجل للعنف النفسي والجسدي والجنسي في إقليم كوردستان خلال 2022

شفق نيوز/ أعلن اتحاد رجال كوردستان،يوم السبت، إحصائية بعدد الشكاوى وحالات العنف والانتحار التي تم تسجيلها خلال العام 2022، من حالات عنف جسدي وجنسي ونفسي واعلامي.

وقال رئيس الاتحاد برهان علي فرج، في مؤتمرٍ صحفي عقده اليوم حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "وفقاً للجنة التحقيق وتسجيل القضايا ضمن المنظمة، تم تسجيل 534 نوعاً من الشكاوى، كما تم تسجيل حالات للعنف ضد الرجال في أفرع الاتحاد كافة في الإقليم".

و أشار إلى أنه "وخلال 2022 تم تسجيل 70 حالة قتل وانتحار بين الرجال، حيث أقدم 65 رجلا على الانتحار ، فيما قتل 5 رجال بمساعدة الزوجة".

وبشأن أعداد الطلاق والزواج، أوضح فرج أنها "باتت متقاربة، وبالتالي تتأثر الأُسر بذلك بشكل كبير، ووفقاً للقانون يتم إلزام الأب بنفقة الأطفال وتأمين احتياجاتهم، لكن بالمقابل يُحرم من رؤية أطفاله".

وأضاف رئيس الاتحاد أنه تم تسجيل 213 حالة حرمان للرجال من رؤية أطفالهم، وتم تسجيل 37 حالة أخراج رجال كبار السن من منازلهم، و 45 حالة خيانة زوجية، و9 حالات عنف جسدي ضد الرجال، و193 حالة تدخل ذوي الزوجات في الحياة اليومية للأسرة، و12 حالة عنف جنسي ضد الرجال، و8 حالات قطع راتب ، و17 حالة عنف إعلامي "ابتزاز" عبر صفحات التواصل الاجتماعي.